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Altınova’da tek hedef şampiyonluk

Bu yıl Yalova’yı BAL Liginde temsil edecek olan Altınova Belediyespor Futbol Takımı, sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

YALOVA 23.08.2022, 16:12
Altınova’da tek hedef şampiyonluk

Bu yıl Yalova’yı BAL Liginde temsil edecek olan Altınova Belediyespor Futbol Takımı, sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova ilçe Başkanı hasan Zafer, Altınova Belediyespor Başkanı Sedat Ok, Altınova Belediye Meclis üyesi Fevzi Arıcı ve Şaban Cineviz, İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı ve Altınova Belediyepor yöneticileri, takımın son antrenmanını izledi. BAL liginde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İyi bir takım oluşturduk. Takımıza inancımız tam. Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde başarılı bir sezonun ardından 3. Lige çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

Güçlü, inançlı, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Altınova Belediyespor Teknik Direktörü Abdurrahman Güneş, “Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için çok çalışacağız ve başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

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