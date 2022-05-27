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Altınova’da servis araçları denetlendi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, İlçe Emniyet Amirliğiyle ortaklaşa servis araçlarını denetledi.

YALOVA 27.05.2022, 12:12
Altınova’da servis araçları denetlendi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, İlçe Emniyet Amirliğiyle ortaklaşa servis araçlarını denetledi.

Denetimlerde ekipler servis araçlarının kanun ve yönetmeliklerde yer alan unsurların uyup uyumadığı incelendi. Belediye Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Araçlarda ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, her koltuğa emniyet kemeri, okul servislerinde rehber öğretmeni olması, belediye çalışma ruhsatının olması gerekir. İlçe genelindeki denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Yapmış olduğumuz denetimlerde ayrıca yol güzergâh belgeleri, araçların temizlikleri, yolcuların güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için kontrollerini gerçekleştirdik. Ruhsatı ve özel izin belgesi alınması zorunlu olan servis araçları hizmet hükümleri yönetmenliğine aykırı olarak servis taşımacılığı yapanlara ise cezai işlem uyguluyoruz” dedi.

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