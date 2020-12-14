Altınova’da semt pazarında sıkı denetim

Yalova Altınova Semt Pazarında; vatandaşlar, HES Kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra pazar alanına alınırken maske kontrolü, ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi uygulanıyor.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, semt pazarını gezerek denetimler yapıp, vatandaşları sosyal mesafe ve alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundular.

Altınova Emniyet Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, koronavirüs sebebiyle pazar yerine geniş önlemler aldı.

Koronavirüse karşı çok ciddi bir mücadele verdiklerini ifade eden Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapması için çalışıyoruz. İnsanlarımızı virüse karşı korumaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Tüm halkımızın evde kalmasını ve bu önemli süreçte mümkün oldukça sokağa çıkmamalarını istiyoruz” dedi.

Pazar yerinde her türlü tedbirin alındığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Vatandaşlarımız; HES kodu sorgulaması, ateş ölçümü ve ellerinin dezenfekte edilmesinden sonra pazar yerine giriyorlar. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske veriyoruz. Pazarımızda tezgâhlar arasında sosyal mesafe alanı uygulanıyor. Kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini yapmalarına olanak sağlanıyor. Pazar alanımızda her türlü tedbiri alıyoruz” diye konuştu.