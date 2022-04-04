Altınova’da öğrencilerin sinema keyfi

Yalova Altınova Belediyesi, kovid salgını öncesi ilçedeki öğrencilere yönelik başlatmayı planladığı sinema gösterimine start verdi.

Altınova Belediyesi, kovid salgını öncesi ilçedeki öğrencilere yönelik başlatmayı planladığı sinema gösterimine start verdi.

Altınova Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından telif hakkı elinde bulundurulan Sagu & Pagu animasyon filmini, Vakıfbank İlkokulu 3-A ve 3-B sınıfı öğrencilerine izletti.

Altınova Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte filmi izleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki tüm öğrencilere film keyfi yaşatacaklarını söyledi.