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Altınova’da odunluk yangını
Altınova’da sabah saatlerinde çıkan odunluk yangını, itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.
YALOVA 29.05.2021, 09:27
Altınova’da sabah saatlerinde çıkan odunluk yangını, itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.
Yalova’nın Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesi 18 Sokak’ta evin odunluğunda çıkan yangın, kısa sürede fark edildi. Olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.Evlere sıçramadan söndürülen yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.