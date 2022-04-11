Altınova’da marketler mercek altında

Yalova’nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce marketlerde raf ömrü, fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, etiket denetimi yaptı. Ekipler, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Denetimlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı, gramaj ve raf ömrü kontrolleri de yapıldı.

İlçede fırsatçılara geçit verilmeyeceğini ifade eden Başkan Oral, “Haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyip halkımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Marketlerde gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçmeyi arzu ettiklerini söyleyen Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, denetimlerin belli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Gülbahar, “Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere sebep olan fahiş fiyat uygulamalara karşı ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırarak devam ediyor. Vatandaşlarımızı fahiş fiyatlara maruz bırakmamak için Altınova Belediyesi olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkabilecek fahiş fiyat uygulaması gerekli tutanakları tutarak, Ticaret İl Müdürlüğüne sevk edilecek” diye konuştu.