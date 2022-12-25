Altınova’da fırınlara denetim

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında denetim yaptı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri; Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Ekmek Ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ile Zabıta Yönetmeliği’nin C bendinde yer alan ’çevre ve sağlık ile ilgili görevleri; ilgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını, fiyat tarifelerini kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak’ maddesi gereğince fırınlarda denetimlerde bulundu.

En temel tüketim maddesi

Unlu mamullerin üretim koşullarının sağlık standartlarına uygun olması konusunda denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, en temel tüketim ihtiyacı olan unlu mamullerin hijyenik koşullarda üretilip halka ulaştırılması konusunda işletmelerin azami hassasiyet göstermesi gerektiğini hatırlattı.

Yapılan denetimlerde ekmek fabrikaları ve fırınlarda eksiklikleri tespit edilen işletmelere eksikliklerinin giderilmesi için süre tanıyan Zabıta Amirliği ekipleri, eksikliklerini gidermeyerek sağlık kurallarını ihlal eden işletmelere Yasal işlemlerin uygulanacağı bildirdi.