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Altınova’da evde çıkan yangın korkuttu

Yalova’nın Altınova Cumhuriyet Mahallesi 19 Ağustos Caddesi’nde 4 katlı binanın 4 katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

YALOVA 22.06.2022, 12:00
Altınova’da evde çıkan yangın korkuttu

Yalova’nın Altınova Cumhuriyet Mahallesi 19 Ağustos Caddesi’nde 4 katlı binanın 4 katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yalova’nın Altınova Cumhuriyet Mahallesi 19 Ağustos Caddesi’nde 4 katlı binanın 4 kattaki evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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