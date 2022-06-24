Altınova’da açık sinema keyfi

Altınova Belediyesi Belediye Hizmet Binası Bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte filmi izleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki film keyfinin devam edeceğini söyledi.

Dünya dışı bir gezegende yaşayan Baab, yaşadığı gezende astronot Scorch Supernova ulusal bir kahraman olarak tanınıyor. Yönetmenliğini Cal Brunker’ın üstlendiği yapımın orijinal seslendirme kadrosunda Brendan Fraser, Sarah Jessica Parker ve James Gandolfini gibi isimler yer alıyor.