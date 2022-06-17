Altınova ve Çiftlikköy’de karne heyecanı

Yalova’nın Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde karne törenleri düzenlendi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı uzun bir maratonun ardından son buldu. Altınova ilçesinde bulunan toplam 24 okulda 4 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. 262 öğretmen ve okul yöneticisi bulunduğu ilçede düzenlenen karne törenine Altınova Belediye Başkanı Metin Oral İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, daire amirleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İlçe protokolü ve veliler öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Başkan Oral, bir eğitim yılının daha geride kaldığını dile getirerek, “Her şeyimiz, kıymetli çocuklarımızın bugün karne heyecanına ortak olduk. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Salgının ardından yeniden yüz yüze başlayan bir eğitim öğretim yılı oldu. Önünüzde uzun bir hayat ve her şeyin telafisi var. Biz her zaman yanındayız” diye konuştu.

Çiftlikköy’de karne töreni

Çiftlikköy’de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılsonu karne töreni Şehit Becarettin Özgür İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Çiftlikköy’deki 30 okulda eğitim gören, 7 bin 955 öğrenci ile 788 öğretmen yaz tatiline girdi. Karne törenine Kaymakam Ömer Bilgin, Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Beşir, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri okuldaki öğrencilere karnelerini vererek kendilerini tebrik ettiler.

Çiftlikköy’ün geleceği olan genç neslin eğitimlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Silpagar, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi şekilde eğitim alması için başta anne ve babalarımız olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yaz tatiline giren öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum” dedi.