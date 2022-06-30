“Altınova, sağlıkta da atılım içerisinde”

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Dr. Faruk Çekiç’e, “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim kurulu üyeleri ile AK Partili Altınova Belediye Meclis Üyeleri, Altınova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Çekiç’i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Başkan Oral; Altınova’nın sağlık alanında da atılım içerisinde olduğunu ifade ederek, “Altınova İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan değerli meslektaşım Dr. Faruk Çekiç’e yeni görevinde başarılar diliyorum. İlçemize yapacağı güzel hizmetler için her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.