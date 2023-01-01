Altınova protokolü yeni yıla kamu personeliyle girdi

Yalova’nın Altınova ilçe protokolü, 2022 yılının son gecesini ilçede görev yapan kamu personeliyle birlikte geçirdi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İl Genel ve Altınova Belediye Meclis üyeleri, 2022’in son gecesinde ilçede görevde bulunan kamu personeline ziyarette bulundu.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit yılın son saatlerinde Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile Altınova Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Altınova İlçe Emniyet Amirliği, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı, Altınova Devlet Hastanesi ve Altınova Belediyesi

Başkan Oral ayrıca ilçe girişindeki Karamürsel İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Polis Denetim Noktasını ziyaret ederek, buradaki görevli emniyet personeliyle bir araya geldi.

Başkan Oral’a; Yalova İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, Altınova Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok ve Şaban Cineviz, AK Parti Altınova İlçe Başkan yardımcıları Metin Bülbül ve Mustafa Yurt ile AK Parti Altınova İlçe Gençlik kolları Başkanı Mustafa Kısa eşlik etti.

Ziyaretlerde; 2023 yılının sağlık, huzur, mutluluk, barış ve sevgi dolu bir yıl olması dilendi.