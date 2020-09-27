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Altınova Halk Kütüphanesinde EBA hizmeti
YALOVA ALTINOVA İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ, EVİNDE BİLGİSAYAR VEYA İNTERNET OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN EBA DESTEK NOKTASI OLARAK HİZMET VERİYOR.
YALOVA 27.09.2020, 11:08
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Altınova İlçe Halk Kütüphanesi, evinde bilgisayar veya internet olmayan öğrenciler için EBA destek noktası olarak hizmet veriyor.
Altınova İlçe Halk Kütüphanesi, Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan başlayan 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında öğrencilere EBA destek merkezi olarak da hizmet veriyor.
Altınova İlçe Halk Kütüphanesi yetkilileri verdikleri bilgide, "Salgın hastalığın en çok etkilediği kesimlerden olan öğrencilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu noktada evinde bilgisayar veya internet olmayan öğrencilerimize, uzaktan eğitim imkanlarından yararlanabilmesi için hizmet sunuyoruz. Öğrencilerimizin bu zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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