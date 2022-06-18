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Altınova Denizcilik Lisesi’nde mezuniyet coşkusu

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş Denizcilik Meslek Lisesi’nin mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla yapıldı.

YALOVA 18.06.2022, 12:03
Altınova Denizcilik Lisesi’nde mezuniyet coşkusu

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş Denizcilik Meslek Lisesi’nin mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla yapıldı.

Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş Denizcilik Meslek Lisesi’nin Mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla yapıldı.

Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş Denizcilik Meslek Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrencileri düzenlenen törenle uğurladı. Mezuniyet Törenine; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit kaçar, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, önceki dönem okul müdürü Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Bozok, ilçe protokolü, veliler ve davetliler katıldı.

Törende dönem birincisi olan öğrenci dönem kütüğüne bröve çaktı. Törende Başkan Oral, İlçe Milli Eğitim müdürü Sitar ve hayırsever vatandaşlara ‘teşekkür plaketi’ verildi. Ardından öğrencilere diplomaları verildi.

Öğrencilerin mutluluğunu paylaşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Okul müdürümüze ve öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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