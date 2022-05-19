Altınova, Çiftlikköy ve Çınarcık’ta bayram coşkusu

Yalova’nın Altınova, Çiftlikköy ve Çınarcık ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku içinde kutlandı.

Altınova Kaymakamlık Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun lise öğrencileri tarafından yapılan maketi sergilendi. Yağlı güreş gösteri müsabakalarının da yapıldığı programda folklor ekipleri de çeşitli yörelere ait halk oyunları ile beğeni topladı. Etkinlikte spor branşlarında dereceye giren öğrencilere de hediyeler takdim edildi. Kutlamaya Kaymakam Ahmet Regaip Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal’ın yanı sıra kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çiftlikköy’de kutlama programı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Çiftlikköy ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Hava muhalefeti nedeniyle Belediye Düğün ve Konferans Salonu’na gerçekleşen programa Kaymakam Ömer Bilgin, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Binbaşı Ümit Çelen, Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından ilçe genelindeki lise öğrencileri arasında yapılan sosyal, kültürel ve sportif yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kutlamada halk oyunu ve karate gösterileriyle sona erdi.

Çınarcık’ta 19 Mayıs kutlandı

Çınarcık Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından halk oyunu gösterisi ve lise öğrencileri tarafından oluşan koro konser verdi. Karate gösterisiyle devam eden program spor branşlarında derece yapan öğrencilere hediye takdimi ile sona erdi.