Son Dakika
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Hrant DİNK suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İSKENDER, Kırgızistan’da yakalanarak Türk
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İsk
Altınova Belediyesi’nden ramazan boyunca İstanbul gezisi
Altınovalılar ramazan ayı boyunca İstanbul’daki camileri ücretsiz gezebilecek.
YALOVA 27.03.2022, 14:35
Altınovalılar ramazan ayı boyunca İstanbul’daki camileri ücretsiz gezebilecek.
Yalova’nın Altınova Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde hafta içi her gün İstanbul Sultan Ahmet ve Ayasofya Camilerine gezi düzenleyecek. Ramazan boyunca her gün İstanbul’a 40’ar kişilik gruplar halinde Sultan Ahmet ve Ayasofya Camilerine geziler düzenleneceğini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz İstanbul seyahatlerimiz ramazan ayı boyunca devam edecek” diye konuştu.
İstanbul gezisine hafta içi her gün saat 14.30’da Altınova’dan hareket edilip, teravi namazının ardından ilçeye dönüş yapılacak.