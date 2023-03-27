Altınova Belediyesi’nden deprem kahramanlarına teşekkür belgesi
ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANI DR. METİN ORAL, KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 11 İLİ ETKİLEYEN ASRIN FELAKETİ DEPREMDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILANLARA TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ.
Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi depremde arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür belgesi verdi.
Deprem felaketinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katılanlara Altınova Belediyesi’nde düzenlenen törenle teşekkür belgesi verildi. Altınova Belediyesi’nde düzenlenen törende konuşan Başkan Oral, "Asrın felaketinde yaralarımızı sarmak için deprem bölgesinde canla başla çalışan değerli gönüllerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu. Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden devlet ve millet olarak tek yürek olunduğunu söyleyen Oral, “Acımız sonsuz, Büyük acı yaşadık, unutmamız mümkün değildir. Ama yaralarımızı el birliğiyle, birlik ve beraberlik içerisinde saracağız. Ülkemizde meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Merkezli deprem afetinden sonra devlet, millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların elbirliği ile sarılması için deprem bölgesinde göstermiş olduğunuz özverili ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.