Altınova Belediyesi kalite denetimini başarıyla geçti

Yalova Altınova Belediyesi, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne yönelik dış denetimi başarıyla tamamladı.

2019 yılında Altınova Belediyesi’nde gerçekleştirilen denetim ve değerlendirmeler neticesinde almaya hak kazanalın ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne istinaden, 21 Ekim 2020 tarihinde UKS Uluslararası Kalite Sistemleri ve Belgelendirme Ltd. Şti. Denetçisi Sezen Üzün tarafından Altınova Belediyesi’nde dış denetim gerçekleştirildi.

2 gün süren denetimlerin sonucunda Altınova Belediyesi’nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilir olduğu, güzel örnekler taşıdığı ve belgelendirmenin devamının uygun olduğu belirtildi.