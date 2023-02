Altınova Belediyesi depremzedelere nakdi ve ayni yardım yapacak

Yalova Altınova Belediyesi 6 ay süreyle ilçeye gelen depremzedelere aile başı bin 500 TL, çocuk başı da 500 TL nakdi yardım yapacak. Ayrıca her ay 10 ton su ücretsiz olacak.

Altınova Belediyesi, deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzedelere kucak açtı. Belediye depremzedelere nakdi yardımın yanı sıra, yakacak ve yemek yardımında bulunacak. belediye Başkanı Dr. Metin Oral, depremzedelerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Belediye encümenimizde aldığımız kararla depremzede vatandaşlarımıza elimizden geldiğince her türlü yardımı yapacağız” diye konuştu. Oral yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle kendi imkânlarıyla ilçemize gelen veya ilçemizde bulunan yakınlarının yanına yerleşen depremzedelerimizin yanındayız. Her zaman biriz, beraberiz. Bu günleri birlikte geride bırakacağız” dedi.

Başkan Oral, Altınova Belediye Encümeni’nde alınan kararla 6 ay süreyle ilçedeki depremzedelere aile başı bin 500 TL, çocuk başı da 500 TL yardım yapılacağını belirterek, “Her ay 10 ton su ücretsiz olacak. Depremzede ailelerimize her gün sıcak yemek verilecek. Depremzedelerimize belediye otobüsleri ücretsiz olacaktır. Depremzede vatandaşlarımıza yakacak (odun-kömür) yardımı yapılacaktır” diye konuştu.