Altınova Belediyesi 36 yaşında

7 Haziran 1987 yılında belediye statüsüne kavuşarak belde belediyesi olan, 6 Haziran 1995 tarihinde de bakanlar kurulu kararıyla ilçe statüsüne kavuşan Yalova Altınova Belediyesi, 36 yaşına girdi.

Altınova Belediyesi’nin 36. Kuruluş Yılını kutladıklarını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova’nın büyüyüp gelişmesinde, bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese ilçe halkı adına teşekkür etti.

Başkan Oral; Altınova’nın, tarihi, sanayiyi ve kültürleri bir arada barındırarak kardeşçe yaşanılan önemli bir bölge olduğunu söyledi. Altınova’nın 36 yılda çok önemli yerlere geldiğini ifade eden Başkan Oral, “İlçemize hizmet eden dönemin siyasi iktidarlarına, milletvekillerine, tüm parti teşkilatlarına, mülki amirlerine, kurucu belediye başkanımız Ahmet Tamer’e, belediye başkanımız Kemal Gülbahar’a, bugüne kadar görev yapan belediye meclis üyelerimize ve belediye personelimize teşekkür ederim. Ebediyete irtihal eden kurucu belediye başkanımız Ahmet Tamer’i, belediye meclis üyelerimizi ve personelimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

“Tarihimize sahip çıktık”

AK Parti iktidarıyla birlikte 19 yılda Altınova’ya çok önemli hizmetlerin getirildiğini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Altınova’ya en büyük tersane bölgelerinden birisi kuruldu. Osmangazi Köprüsü ve otoyol uzantılarıyla Altınova’nın İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerine komşuluğu pekişti. Göreve geldiğimizde resmi av alanı olan Hersek Lagünü, bugün ülkemizin en önemli sulak alanlarından ve kuş cennetlerinden birisi haline geldi. Hersek Lagününde bugün itibariyle 253 kuş türünü misafir ediyoruz. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesini yazmaya başladığı Hersek Mahallemizde bulunan Hersekzade Ahmet Paşa Külliyemizi ayağa kaldırıyoruz. Merhum Prof. Dr. Halil İnancık Hocamızın tezine göre; Osmanlı, Hersek Mahallemiz ile Çobankale arasında, 27 Temmuz 1302’de Haçlılara karşı yaptığı Bafeus Savaşını kazanarak ilk kez devlet olarak tanınmıştır. Tarihte büyük önem taşıyan Çobankale’de, bölgemizin tek arkeolojik kazıları belediyemizin öncülüğünde 6 yıldır devam etmektedir. Ayrıca, “Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması” Hersek kıyılarımızda yapılmaktadır.Hersek Mahallemizdeki 2 kilometrelik doğal kuma sahip olan plajımız ve arkasındaki doğal ormanlık alanımız ilçemizin en önemli değerleri arasında yer almaktadır. Yapımı biten Tıbbi Aromatik Bitkiler Projemiz ve bağlantılı Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ilçemizin uluslararası değere sahip bir başka merkezi olacaktır.Göreve geldiğimizde Altınova’nın çöp toplama alanı olan bölgeyi, ilçemizin oksijen merkezlerinden birisine dönüştürdük. Burada yaptığımız çalışmalar ile Bayraktepe Mesire Alanı ile Kent Ormanımızı ilçe halkımıza kazandırdık. 5 yılda 210 bin çoğaltılabilinir ata tohumunu toprakla buluşturduk. Prefabrikte yürüttüğümüz hizmetlerimizi inşa ettiğimiz bölgenin en modern binasına taşıdık. Yeni Belediye Hizmet Binamızı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun katılımıyla hizmete soktuk. GBelediye binamızın yanı sıra; Altınova Kaymakamlık Binası, Altınova Devlet Hastanesi, Yalova Üniversitesi Altınova MYO binası, Altınova SGK Binası, Altınova Belediyesi İtfaiye binası, Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Külliyesi, Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu ve Sosyal Tesisleri, Altınova Belediyesi Kadın Merkezi, Altınova Belediyesi Düğün Salonu, Altınova Belediyesi Kültür Merkezi, Altınova Belediyesi Spor Salonu, Altınova Belediyesi Taziye Evi, 7 semt sahasını, su terfi istasyonları ve ilçe kütüphanesini Altınova’mıza kazandırdık. Yaptığımız sosyal faaliyetler, kültürel ve sportif hizmetlerle de bölgemizin en aktif ilçelerinden birisi olduk. Kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza birçok alanda hizmetler gerçekleştirdik. Kültürler Buluşması, Hersekliler Buluşması, Çilek Festivali, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, 19 Mayıs Gençlik Şöleni, Aşure Günü, Hersek Yağlı Güreşleri, Satranç Turnuvası gibi etkinlikleri geleneksel hale getirdik. İlçemizin hak ettiği yere gelebilmesi için ilçe dinamiklerimizi harekete geçirerek, her kesimin görüşleri alınarak hazırlanan stratejik plan doğrultusunda ilçemizde hizmetleri yürütüyoruz. Altınova; tarihi, sanayiyi ve kültürleri bir arada barındırarak kardeşçe yaşayabilen örnek bir bölgedir” diye konuştu.