Altınova Belediyesi 15. Ulusal Satranç Turnuvası başladı

Yalova Altınova Belediyesi 15. Ulusal Satranç Turnuvası, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın ilk hamlesiyle başladı.

Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Altınova Belediyesi Ulusal Satranç Turnuvası, Altınova Belediyesi Spor Salonunda Başkan oral’ın ilk hamlesiyle başladı. 16 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek turnuvada 30 bin lira ödül dağıtılacak.

15. Geleneksel Ulusal Altınova Ödüllü Satranç Turnuvası, 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Organizasyonda açık kategori 1800 Max Raiting ve üstü 90’+30’ eklemeli tempoda, b kategorisi 1799 Max Raiting ve altı 60’+30’ eklemeli tempoda ve 12 ile 8 yaş ve altı kategorileri 60’+30’ eklemeli tempoda oynanacak. Turnuva sonunda 30 bin TL’lik nakdi ödül dağıtılacak.