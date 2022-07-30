Altınova Belediyesi 15. Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oluyor

Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Kültür Festivali, renkli görüntülerle başladı.

Hersek Sahilinde Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve belediye meclis üyelerinin ev sahipliğinde yapılan 15. Kültür Festivali’nin ilk günü yoğun ilgi gördü. Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Metin Oral, Altınova ilçesinin adeta bir kültür mozaiği olduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin ve Yalova’nın AltınŞehri Altınovamız; somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması amacıyla, bizi biz yapan ülkemizin kültür mozaiğini 15. kez bir araya getiriyor. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Kültür Festivali, kardeşlik, dayanışma, saygı ve sevgi içerisinde yaşayan Altınova’mızın, en güzel, en özel tablosudur. Altınova ve çevresi adeta bir yaşam mozaiğidir. Bu mozaik bir arada yaşamaktan mutludur ve kültürlerini paylaşmaktan büyük heyecan duymaktadır. Bu festival birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir. Altınova’mız tüm özellikleri ve değerleri ile özellikle de sosyal uyumu ile Türkiye’ye örnek bir şehir. Bundan çok gurur duyuyorum” dedi.

Ardından Oral ve protokol üyeleri, ilkinden son kültürler buluşmasına kadar bu önemli ve anlamlı organizasyona destek veren ilçe büyüklerine teşekkür plaketi verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Yöresel Yemekler, Geleneksel ve Yöresel Kıyafetler, Tarihi Etnografik Serginin yer aldığı Geleneksel ve Yöresel Kültür Çadırlar ile Altınova Belediyesi Hanımeli Doğal Ürünler Çarşısını gezdiler. İl ve ilçe protokolü, festivalde tüm kültür çadırlarını gezerek yörelerin birbirinden eşsiz lezzetlerini tadıp, kültürel değerler hakkında bilgi aldılar.

Kültür çadırlarının gezilmesinin ardından festivale katılan yörelerin; unutmaya yüz tutmuş oyunları, maniler, hikâyeler ve halk oyunları sergilendi.

15. Kültürler Festivali’nin ilk günkü etkinliklerine; Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, , İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Makedonya Studenicani Belediye Başkanı Azem Sadiki, Makedonya Konsey Başkanı Ferdi Shabani ve beraberlerindeki heyet, Karadağ Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramoviç ve beraberindeki heyet, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, siyasi parti temsilcileri, Altınova İlçe Emniyet Amiri Yavuz Kartav, Altınova İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fırat Zorlu, daire amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.