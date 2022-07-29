Altınova Belediyesi 15. Kültür Festivali mevlit ile başladı

Yalova Altınova Belediyesi 15. Kültür Festivali, Osman Gazi, Evliya Çelebi, Hersekzade Ahmet Paşa ve ecdadımız için okutulan mevlit ile başladı.

Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde düzenlenen mevlide Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Metin Oral, Makedonya Studenicani Belediye Başkanı Azem Sadiki, Makedonya Konsey Başkanı Ferdi Shabani, Karadağ Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramoviç, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim kurulu üyeleri, Altınova İlçe Emniyet Amiri Yavuz Kartav, Altınova İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fırat Zorlu, daire amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Hersek Camii İmamı Mahmut Aydın ve Hürriyet Mahallesi Camii Müezzin Kayyımı Fatih Yılmaz tarafından Kur’anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okurken, dua edildi.