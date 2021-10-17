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Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Makedonya’da kardeş belediyeleri ziyaret etti

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Makedonya’yı ziyaret etti.

YALOVA 17.10.2021, 12:30
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Makedonya’da kardeş belediyeleri ziyaret etti

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Makedonya’yı ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Makedonya’daki kardeş belediyelere ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde konuşan Başkan Oral, "Türkiye olarak her zaman kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Altınova Belediyesi’nin Makedonya’daki kardeş belediyeleri olan Jupa ve Studenican belediyelerini ziyaret eden Başkan Oral, çeşitli temaslarda bulundu. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Makedonya’da Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan Ibraim ve Studenican Belediye Başkanı Azem Sadİki’yi ziyaret ederek, çeşitli temaslar gerçekleştirip görüş alışverişlerinde bulundu.

Makedonya temaslarıyla ilgili bilgi veren Başkan Oral, “Makedonya’da kardeş belediyelerimiz Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan Ibraim ve Studenican Belediye Başkanı Azem Sadİki ziyaret ettik, başarılı çalışmalarını yerinde inceledik. Gönül köprüleri ve işbirliğimiz artarak sürüyor” dedi.

Başkan Oral, Makedonya’da gerçekleşecek seçimlerin de Makedonya halkına hayırlı olmasını diledi.

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