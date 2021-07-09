Altın kalpli eller iş başında

Yalova’nın Altınova Belediyesi, yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşların semt pazarında daha alışveriş yapmaları için başlattığı uygulama büyük ilgi görüyor.

Özel servisle evlerinden alınan yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşların alışveriş torbalarını belediye ekipleri taşıyor.

İlçede kurulan semt pazarına 17 yıldır kesintisiz olarak ücretsiz servis olanağı sağlayan Altınova Belediyesi, başlattığı yeni uygulamayla kurulan özel ekip; yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşların daha rahat alışveriş yapmalarını sağlıyor. Yeni başlatılan uygulama ile özel servisle ilçe pazarına gelen tüm vatandaşları girişte karşılayan ekipler, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların alışveriş torbalarını taşıyor. Vatandaşlar, alışveriş sonrası yine özel servisle gidecekleri yere bırakılıyor. Belediyenin yeni uygulamasından oldukça mutlu olan vatandaşlar, ekiplerin kendilerine eşlik ederek eşyalarının taşınmasından son derece memnun oluyor.