‘Aksa İyilik Takımı’ndan okul dönüşüm projesi

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik, Aksa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yeniledi. Tamamı gönüllü Aksa çalışanlarından oluşan ‘Aksa İyilik Takımı’, yenileme projesini Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Onaranlar Kulübü ile iş birliği içerisinde hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre Onaranlar Kulübü, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve gönüllü Aksa çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen okul yenileme projesinde, 30 gönüllü çalışan, 30 öğrenci ve öğretmenler yer aldı. Proje kapsamında; Öğrencilerin okulda daha keyifli vakit geçirebilmeleri için ihtiyaçlar tespit edilerek öğrencilerin motivasyonunu artıracak şekilde düzenlemeler yapıldı. Spor salonunun tek renk olan dış duvarlarına çeşitli grafik tasarımlar ve her gün okula giriş yapılan duvara da illüstrasyon uygulaması yapıldı. Ahşap paletlerle topluluk alanı, bahçe kütüphanesi, masa tenisi alanı ve sosyal etkinlik alanları oluşturuldu. Akrilik iplikten hazırlanan enstalasyon ile de okulun iç mekanında hareketlilik sağlandı.

Topluma ve çevreye faydalı projelerle yıl boyu gönüllü faaliyetlerde bulunacaklarını söyleyen Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, “Katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile sosyal fayda oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu hedefle, hayata geçirdiğiniz projelerimizden ilki Aksa Meslek Okulu’nu yenileme projesi oldu. Projeyi Aksa Akrilik’in gönüllü çalışanları, Onaranlar Kulübü ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirdik” dedi.