AK Parti’den MHP’ye ziyaret

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve ilçe yöneticileri, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar’ı makamında ziyaret ettiler.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve ilçe yöneticileri, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar’ı makamında ziyaret ettiler.

Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP İlçe Başkanlığı ziyaretiyle ilgili konuşan Başkan Dr. Metin Oral, “Cumhur İttifakı’nın değerli ortağından MHP’nin Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar’ı makamında ziyaret ettik. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz. MHP İlçe Başkanı Serkan Dikyar’a desteklerinden dolayı da teşekkür ederiz” dedi.

MHP İlçe Başkanı Serkan Dikyar da, “Altın şehir Altınova’nın güzide Başkanı Dr. Metin Oral’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer ile partimize yaptığı ziyaretleri için de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.