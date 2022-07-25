AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan ’PlayStation’ turnuvası

27 Ağustos tarihinde Halk Eğitim Merkezi’nde yapacak ‘PlayStation’ turnuvasının başvuruları başladı. Futbol oyununda 15-25 yaş arası gençlerin mücadele edeceği turnuvanın başvuruları ‘https://akyalovabasvuru.com/’ adresinden yapılıyor. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, ödüllü turnuvaya gençleri davet ederek, “Geçen yıl birincisini tertiplediğimiz turnuvayı sizden gelen yoğun talep sebebiyle tekrarlıyoruz. Turnuvamıza katılmanızı bekliyoruz. 1 tane PlayStation 5, 2 tane PlaySation 4 hediye ediyoruz. Arkadaşlarınızı kapın gelin, çaylar bizden oyun sizden” dedi.