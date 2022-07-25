banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi

AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan ’PlayStation’ turnuvası

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından PlayStation’ turnuvası düzenleniyor.

YALOVA 25.07.2022, 12:19 25.07.2022, 12:28
AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan ’PlayStation’ turnuvası

27 Ağustos tarihinde Halk Eğitim Merkezi’nde yapacak ‘PlayStation’ turnuvasının başvuruları başladı. Futbol oyununda 15-25 yaş arası gençlerin mücadele edeceği turnuvanın başvuruları ‘https://akyalovabasvuru.com/’ adresinden yapılıyor. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, ödüllü turnuvaya gençleri davet ederek, “Geçen yıl birincisini tertiplediğimiz turnuvayı sizden gelen yoğun talep sebebiyle tekrarlıyoruz. Turnuvamıza katılmanızı bekliyoruz. 1 tane PlayStation 5, 2 tane PlaySation 4 hediye ediyoruz. Arkadaşlarınızı kapın gelin, çaylar bizden oyun sizden” dedi.

Yorumlar (0)
30°
açık