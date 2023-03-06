AK Parti Yalova İl Başkanı Bağatar’dan adaylık istifası

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, milletvekilliği aday adaylığı için 5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Bağatar, istifasını AK Parti Merkez İlçe Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıyla açıkladı. Bağatar, burada yaptığı konuşmada, il başkanlığı görevini sürdürdüğü 5 yıllık süreçte birlikte çalışma yaptığı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatla uyum bir 5 yıl geçirdiklerini söyleyen Bağatar, “Yaklaşan 2023 seçimleriyle alakalı olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın müsaadesiyle, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir, Koordinatörümüz, Teşkilat Başkan Yardımcımız Halis Dalkılıç, Oğuzhan Kaya’nın uygun görüşleri neticesinde bugün 5 yıldır devam ettirdiğim il başkanlığı görevimizi istifa ediyorum. İnşallah başka bir arkadaşımıza devredeceğiz. Ben bütün arkadaşlarımın bu görevi layıkıyla yapabileceğine eminim. İnşallah ben de önümüzdeki süreçte milletvekili aday adayı olarak Yalova’ya, ülkemize, partimize hizmet etmek için aday olmayı düşünmekteyim” dedi.

Açıklamaya Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek’in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.