AK Parti Esenköy Belde Teşkilat binası açıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde AK Parti’nin yeni belde binası düzenlenen törenle açıldı.

Belde binasının açılışına Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Başkanı Muğlim Bağatar, Çınarcık İlçe Başkanı Hüseyin Günay ve Esenköy Belde Teşkilat Başkanı Mehmet Anıl Kaptan katıldı.

Burada konuşma yapan Belde Başkanı Kaptan, “Genç ve bir o kadar da tecrübeli bir kadro oluşturduk. Gerek Kadın Kollarımızı gerekse Gençlik Kollarımızı doğru bir şekilde belirleyip çözüm üreten bir yapı ile 2023 seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.