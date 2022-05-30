banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi

8 haziranda Yalova’da sahil temizlik yapılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik 8 haziranda eş zamanlı temizlik çalışması gerçekleştirilecek.

YALOVA 30.05.2022, 13:03
8 haziranda Yalova’da sahil temizlik yapılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik 8 haziranda eş zamanlı temizlik çalışması gerçekleştirilecek.

Yalova Belediyesi etkinlikler çerçevesinde Doğu Sahil Bandında atık toplama ve profesyonel dalış ekibi ile su altı temizliği yapacak. Yapılacak etkinlik, 8 haziran çarşamba günü 10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Program çerçevesinde Yürüyen Köşk bahçesinde ‘Dışarıdan Bakınca Görmedikleriniz’ isimli serginin açılışı yapılacak. Serginin ardından Yürüyen Köşk iskelesinde Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği dip temizliği dalışı gerçekleştirecek. Denizden çıkan atıkların sergi ve söyleşi programıyla etkinlikler son bulacak.

Yorumlar (0)
26°
açık