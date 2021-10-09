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46 yıllık su kulesine kontrollü yıkım

Yalova’nın Altınova İlçesinde 1975 yılında kullanıma açılan su kulesi, Altınova Belediyesi ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı.

YALOVA 09.10.2021, 17:16
46 yıllık su kulesine kontrollü yıkım

Yalova’nın Altınova İlçesinde 1975 yılında kullanıma açılan su kulesi, Altınova Belediyesi ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Risk teşkil eden su kulesi, belediye ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı. Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Yük. İnş. Müh. Kubilay karaca, “Altınova’da 46 yıl önce kullanıma açılan su kulesi, belediyemizin teknik ekiplerince beton dayanım testleri yapılmış ve dayanımın yetersiz olduğu tespit edildi. Kulenin, herhangi bir afet durumunda meydana gelebilecek olan yıkım sonucunda çevreye verebileceği hasarı engellemek hedefiyle kontrollü yıkımı gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

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