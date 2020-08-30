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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 AĞUSTOS ZAFERİ’NİN 98. YILDÖNÜMÜ PANDEMİ DOLAYISIYLA YALOVA’DA DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE CUMHURİYET MEYDANI'NDA GERÇEKLEŞEN SADE BİR TÖRENLE KUTLANDI.

YALOVA 30.08.2020, 11:58
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zaferi’nin 98. Yıldönümü salgın sebebiyle Yalova’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen sade bir törenle kutlandı.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıldönümü dolayısıyla Yalova’da da tören düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek ve maske takılarak gerçekleştirilen törene Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Ak Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile partilerin il başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un Atatürk anıtına çelenk sunması sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Bu yıl salgın dolayısıyla askeri geçit töreni ve Vali Erol’un tebrikleri kabulü ise gerçekleştirilmedi.

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