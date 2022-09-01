30 Ağustos, Altınova’da coşkuyla kutlandı

Yalova Altınova Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlediği halk konserleri ile büyük beğeni topladı.

Unutulmaz Gece

Altınova Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. TRT sanatçısı Esra İçöz ve Bahadır Osman verdikleri konserlerle Altınovalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Altınova Belediyesi Hizmet Binası Bahçesinde gerçekleşen konserde vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

“Yüce milletimizin sarsılmaz azmi”

Konserde bir konuşma yapan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlayan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “30 Ağustos Zaferi ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir” dedi.

Doğa Pasaportlu oldular

Program sonunda Esra İçöz ve Bahadır Osman’a doğa pasaportu veren Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmaya vurgu yaptılar. Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk Doğa Pasaportunu alan sanatçılar ise böyle bir uygulama başlatmasından dolayı Başkan Oral ve ekibini kutladı.