Yaklaşık 100 Yıl Önce Fotoğraflanmış 10 Yerin, Günümüzde Aynı Açıdan Çekilen Fotoğrafları

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Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya’da mahsur kalan Alman fotoğrafçı Kurt Hielscher’in o zamanlar çektiği fotoğraflar, günümüzde aynı açıdan yeniden çekilmiş.



Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya tarafsız kalmayı tercih etmişti. Savaş patlak verdiği sırada İspanya’da bir çalışma gezisinde olan Alman fotoğrafçı Kurt Hielscher bu ülkede mahsur kaldı. Savaş süresince İspanya’da kalmaya karar veren Hielscher bu ülkeyi dolaşarak fotoğraflar çekmeye karar verdi. Neticede çektiği fotoğraflar arasından seçtiği 304 adedini 1922 yılında bir kitap olarak bastırdı. Bu kitap ve altına düştüğü notlar onu tüm Avrupa’da meşhur etti ve diğer ülkelerden de benzer bir kitap hazırlaması için teklifler aldı. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla birlikte Hielscher’in negatifleri kayboldu ve sonrasında da unutuldu gitti.