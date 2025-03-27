DİBS Piyasasında da Satış Hâkim

Hisse senedi satışının yanı sıra, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında da yoğun satışlar yaşandı. Aynı hafta içerisinde DİBS (Kesin Alım) net satışı 439,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, DİBS (Ters Repo) işlemlerinde net 157,3 milyon dolarlık satış yapılırken, DİBS (Teminat) tarafında 148,4 milyon dolarlık net alım kaydedildi. DİBS (Ödünç) işlemi ise gerçekleşmedi.

Yatırımcı Güveni Sorgulanıyor

Yabancı yatırımcıların hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki güçlü çıkışı, Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak yatırımcı güveninin sorgulanmasına neden oldu. Özellikle 21 Mart haftasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması gibi siyasi olayların piyasalar üzerindeki etkisi dikkat çekti.

Piyasa Değerleri Ne Durumda?

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların Borsa İstanbul'daki hisse senedi stoklarının piyasa değeri 28,76 milyar dolar olarak gerçekleşti. DİBS stoklarında ise şu seviyeler kaydedildi:

DİBS (Kesin Alım) Stoku: 18,7 milyar dolar

DİBS (Ters Repo) Stoku: 1,57 milyar dolar

DİBS (Teminat) Stoku: 10,92 milyar dolar

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları: 716 milyon dolar

Önümüzdeki Süreçte Piyasalar Nasıl Etkilenecek?

Yabancı yatırımcıların son dönemdeki yüksek hacimli çıkışı, Türkiye'nin finansal piyasalarındaki kırılganlıkları yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcı ilgisinin nasıl şekilleneceğinin, siyasi gelişmeler ve makroekonomik verilerle yakından bağlantılı olacağını belirtiyor. Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve ekonomik reform süreci, yabancı yatırımcı akışını doğrudan etkileyebilecek kritik faktörler arasında yer alıyor.