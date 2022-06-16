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Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen şahıs, Atatürk'ün resmine basıp sosyal medyada paylaştı! 'Bu görüntüler çok konuşuldu'
Güncel 16.06.2022, 15:10
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI TÜM DÜNYA AYAĞA KALKTI
Paylaştığı videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini yere atan sığınmacı, terlikle resmin üzerine bastı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
GÖRÜNTÜLERE TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ
Mustafa Kemal Atatürk'ü ayaklar altına alan bu görüntüler ülkedeki sığınmacılara karşı tepkileri daha da arttırdı. Resmi yere attı daha sonra terliğin altını da aynı resimle sildi.
BİR DE ÜSTÜNE GÜLDÜ
Skandal olay sonrası yetkililerden şu an bir açıklama gelmedi.
İşte bir sosyal medya kullanıcısının konu ile ilgili paylaşımı:
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