WorldFood İstanbul 2022'de Suntat ve Baktat Rüzgarı Esti

Ulusal ve Uluslararası Gıda ve İçecek üreticilerinin buluşma noktası olan WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı bu sene 30. kez 01-04 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Fuarda görkemli standı ve birbirinden farklı ürünleriyle dikkat çeken Baktat ve Suntat ziyaretçilerden tam not alırken, önemli iş birliklerine de imza attı.

Suntat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'a önemli açıklamalarda bulundu.