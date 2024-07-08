ZTT Nakliyat’ın 10 adet Volvo FH540, 11 adet Volvo FH500 TC ve 1 adet Volvo FM500 modelinden oluşan yeni filosunda Volvo Trucks markasını tercih etmesindeki en büyük etkenler; araçların uzun ömürlü ve dayanıklı kullanım özellikleri, yüksek 2. el değerini koruması ve Volvo Trucks’ın yaygın yetkili servis ağı oldu.

Yüksek performans, geniş kişiselleştirilebilme seçenekleri, uzun ömürlü kalite ve verimli işletim maliyetleriyle nakliye şirketlerinin öncelikli tercihlerinden Volvo Trucks, 2024 yılındaki teslimatlarını ZTT Nakliyat ile sürdürüyor. ZTT Nakliyat, filosuna 22 adet Volvo Trucks araç daha ekleyerek güç katıyor.

Zafer Aşık: “Daha Fazla Tonaj Taşıyan Volvo Trucks Araçlarını Tercih Ettik”

Filolarına ekledikleri yeni kamyonlarla ilgili ZTT Nakliyat CEO’su Zafer Aşık; “Nakliye işinde oldukça yoğun çalışan firmamızın iş döngüsünün daha hızlı ve güvenli şekilde, aynı zamanda sorunsuz çalışabilmesi için Volvo Trucks markasını tercih ettik. Sıvı olarak tank konteyner ve tanker nakliyesindeki operasyonlarımıza yeni bir ivme kazandırmak adına Volvo Trucks ile yola devam ediyoruz. Volvo FH540 ve Volvo FH500 TC çekicilerin yakıt ve adblue tasarrufu sağlaması, uzun ömürlü kullanım özellikleri ve dayanıklılıkları ile; Volvo FM500 çekicinin ise bu özelliklere ek olarak; hafifliğine karşın daha fazla tonaj taşıma kapasitesi sunması sebebiyle Volvo Trucks markasıyla yola devam ediyoruz. Filomuza kattığımız 22 yeni Volvo Trucks aracımızla şirketimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş’den Volvo Trucks Yöneticileri’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Volvo FH: En Çok Tercih Edilen İthal Modellerin Başında Geliyor

Volvo FH, güvenliği, kalitesi ve verimliliğiyle lojistik sektörü tarafından en çok tercih edilen Volvo Trucks modellerinin başında geliyor. Volvo FH, farklı güç ve kabin modelleriyle ulusal ve uluslararası taşımacılık gerçekleştiren lojistik firmaları için uygun ve uyarlanabilir çözümler sunuyor. Güvenlik donanımları, sağlam yapısı, konforlu kabini ve verimliliği en üst seviyeye taşıyan teknolojileriyle Volvo Trucks markasının tüm karakteristik özelliklerini temsil eden Volvo FH, Türkiye’de lojistik filolarının en çok tercih ettiği modellerden biri olarak öne çıkıyor.

Volvo FM’in Geniş Seçenekleri

Volvo FM, sunduğu geniş seçeneklerle şehir içinde, uzun mesafelerde, limanlarda, şantiyelerde; her işin üstesinden geliyor. Yataklı ve yataksız 6 kabin boyutu; iki, üç veya dört aks, ekstra alçak ve yüksek şasi veya 330 ile 500 HP arasında değişen güçteki farklı yakıt alternatiflerine sahip aktarma sistemleri gibi birçok seçenek de mevcut. Volvo FM, ihtiyaçlara uygun olarak üretilebilmesiyle verimlilik anlamında da öne çıkıyor.