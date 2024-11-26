Euro NCAP, ilk kamyon güvenliği değerlendirmesinde Volvo FH Aero ve Volvo FM modellerine en yüksek puanla 5 yıldız verirken, her iki model ayrıca City Safe Ödülü’nü de kazandı.

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “Bu olağanüstü sonuç, Volvo Trucks’ın güvenlik alanındaki lider konumunu teyit ettiği için beni gururlandırıyor. Güvenlik, bizim için temel bir değer ve marka mirasımızın temel taşıdır. Güvenlik, şirketimizin en başından beri bize rehberlik ediyor ve her yeni ürün lansmanında kamyonlarımızı daha da güvenli hale getiriyoruz” dedi.

Euro NCAP’in 5 yıldız derecelendirmesi, Volvo’nun sürücü desteği ve çarpışmadan kaçınma gibi kriterlerde mükemmel performans göstererek, sürücü ve diğer araçlar için trafik güvenliği sağladığı anlamına geliyor. Ayrıca her iki Volvo modeli de şehir trafiğinde savunmasız yayaları korumak için tasarlanan, Volvo’nun aktif güvenlik sistemlerinin iyi görüşü ve performansı sayesinde City Safe, yani şehir güvenliği olarak adlandırılan kriterleri karşılıyor.

Volvo Trucks Trafik ve Ürün Güvenliği Direktörü Anna Wrige Berling; “Bu ödül, kamyonlarımızla ilgili yürüttüğümüz sıfır kaza vizyonumuz, mevzuatın gerekliliklerinin ötesine geçmek için, güvenlik geliştirmedeki tutarlı çabalarımızın bir kanıtıdır. Euro NCAP derecelendirmeleri, müşterilere satın alma kararlarında rehberlik edecek ve araç üreticilerini, sürekli olarak güvenliği iyileştirmek için çalışmaya teşvik edecektir” dedi.

Euro NCAP Hakkında:

Merkezi Belçika’da bulunan Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı (Euro NCAP), ilk olarak 1996 yılında kuruldu ve kısa sürede binek otomobillerin güvenliğini değerlendirmek için Avrupa’nın endüstri standardı haline geldi. Euro NCAP, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok Avrupa hükümeti tarafından destekleniyor. Kamyon testinde, diğer araç değerlendirmelerinde olduğu gibi, her bir güvenlik alanı için ayrıca puan veriliyor ve bu puanlar toplanıyor. Genel değerlendirme sonrasında tüm araçlar için 1 ile 5 yıldız arasında derecelendirme yapılıyor.

Kamyon Testini Kapsayan Kriterler:

· Güvenli Sürüş: Yolcu izleme, görüş (Hem doğrudan hem de dolaylı) ve araç yardımı (Örn. Hız yardımı).

· Çarpışmadan Kaçınma: Önden çarpışmalar (Otomobil, yaya ve bisikletli), düşük hızda manevra çarpışmaları ve şeritten çıkma çarpışmaları.

· Kaza Sonrası: Kurtarma bilgileri.

Euro NCAP’in amacı; test kapsamını ilerleyen dönemde çarpışma korumasını da içerecek şekilde kademeli olarak genişletmek ve farklı taşıma segmentlerindeki kamyonları test etmek olacak.