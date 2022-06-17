Vitor Pereira saha kenarında çılgına döndü!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile yollarını ayırarak, Brezilya'nın Corinthians takımına giden Vitor Pereira, Paranaense deplasmanındaki sinirli hareketleri canlı yayına yansıdı. Elleriyle oyuncusunu boynundan tuttuğu an izleyenlerin gözünden kaçmadı. Hareketi tüm futbolseverler tarafından çok konuşuldu.

HAKEME İTİRAZ ETTİ OYUNCUSUNUN BOYNUNDAN TUTTU

Mücadelenin 71. dakikasında oyun durmuşken rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atılan Roni hakeme itirazlarını sürdürdü. İtirazların ardından hocası Pereira kızgın bir şekilde temas ederek oyuncusunu uyardı.

BREZİLYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Karşılaşma sırasında Roni'ye yapmış olduğu bu davranış Brezila basınında yerini aldı.