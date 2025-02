Yeni hafta Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasıyla başladı. Avrupa’ya da vergi getiriliyor. Bu gelişmenin ABD’de enflasyonist baskı oluşturmasıyla FED’in elde ettiği kazanımları tehlikeye atmasından endişe ediliyor.

Fed Başkanı Powell ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını söyledi. ABD'de Palantir Technologies, Google, Merck&Co, AMD, Amgen, Qualcomm, ARM, Amazon ve Eli Lilly gibi büyük şirketlerin bilançoları izlenecek. Küresel borsalar yeni haftaya ticaret savaşı dolayısıyla ekside başladı. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.50’de, brent petrol 76, altın 2775, Bitcoin 94 bin dolarla açıldı. Ticaret savaşı kripto para piyasasını çok kötü etkiledi. Bugün yurtiçinde Ocak enflasyonu ile imalat endeksi, Euro bölgesi Ocak TÜFE var. Dünya genelinde yayınlanacak imalat/üretim endeksleri ekonomik aktivitenin ne derecede olduğunu gösterecek.

BİST’E ENFLASYON MORALİ

Borsa İstanbul yeni haftaya 10 bin direncinde başlıyor. Bankalardaki satışların artmasında stopaj oranlarının 5 puan arttırılması önemli rol oynadı. uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Moody’s gibi not değişiklilğine gitmemesi ile görünümü durağanda tutması olumsuz algılanacaktır. Durağan seviye kısa sürede not artışı zemini oluşmayacağını gösteriyor. Ama ABD’nin uygulayacağı gümrük vergilerine Türkiye’yi dahil etmemesi bizim için büyük fırsat kapısı açacak. Bugün yurtiçinde Ocak imalat endeksi ile enflasyon rakamları izlenecek. TÜFE’nin aylık 4.29 yıllık 41.18 arttığı tahminleri yapılıyor. 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58… Enflasyonda düşüş trendinin devam ediyor olması, faiz indirim kapılarının açık kalmasını sağlayacak. Bankacılık sektörünün Aralık 2024 net karı 75.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörün net karı yıllık bazda %11 artarken, aylık bazda artış ise %12 seviyesinde oldu. Böylece bankacılık sektörü 2024’te 659 milyar TL net kar üretirken, bu dönemde özkaynak karlılığı ise %30.5 oldu. Yıllık bazda sektörün karlılığının enflasyonun %33 gerisinde kalması bankalardan kaçışı hızlandırdı. Garanti BBVA, dördüncü çeyrek bilanço piyasa beklentilerine paralel olarak 25.24 milyar TL net kar açıkladı. Net kar rakamı önceki döneme göre %14.2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %15.2 daraldı. Güneş paneli değer zincirinin her aşamasında yer alan Avrupa’nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV) halka arz oluyor. Halka arz 5-6-7 Şubat tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleşecek. Pay başına 70,30 TL’den talep toplanacak. Yenilenebilir enerjide 180,1 MW kapasitesi ile 2023 sonunda Türkiye’de ilk 100 şirket arasında 69’uncu olan, 2024 yılında ise şirket bünyesine dahil olan güneş enerji santralleri ile kurulu gücünü 189,12 MW’a çıkaran Enda Enerji Holding A.Ş.’nin (Enda) halka arzı onaylandı. Tamamı sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek halka arzda, Enda’nın çıkarılmış sermayesi 345 milyon 477 bin 486 TL’den 445 milyon 477 bin 486 TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 100 milyon TL nominal pay da talep toplama yöntemi ile halka arz edilecek. BİST’te 9900 puan destek, 10 bin 250 puan direnç konumda. Otomotiv, ulaştırma, demir çelik ve gıda sektörleri gözde.

KURLARDA ARTIŞA KONTROLLÜ İZİN

Dolar/TL küresel ve yerel dinamiklerin etkisiyle ılımlı yükselişini sürdürüyor. Piyasada FED’in faiz indirimlerine ara vermesi, ABD’nin tarife tehdidini devreye sokması ile Fitch’in kredi notu görünümünü sabit tutması ile oluşan belirsizlik hakim. Bu sabah açıklanacak Ocak enflasyon rakamları, her yılbaşındaki yüksek vergiler ve zamlar dolayısıyla %4.2 seviyesinde oluşacak. Yıllık bazda %41 düzeyine inilecek. Merkez Bankasının şubat ayında toplantısı yok. Ancak Mart’taki kararını önceden verme ihtimali de var. Türk lirasındaki kazanımların artması karşısında stopajlar 5 puan arttırıldı. Küresel gelişmekte olan ülke para birimleriyle paralel hareket eden TL, dolar karşısında 35,90 seviyelerini test ettikten sonra, 35.88 TL ile güne başlıyor. Euro 36.70 TL’de. 35,8 direncinin üzerinde günlük kapanışların gelmesi durumunda yükselen kanalın orta bandına denk gelen 36 seviyesi gündeme gelecek. Parite 36 seviyesindeki direncini hızlı şekilde kırarsa bir sonraki adamın 36,5’teki kanalın üst sınırına doğru ivme kazanma olabileceğini görebiliriz.TL faizlerinin cazip kalması kurun daha sert yükselişini sınırlayan önemli bir faktör olarak kenarda duruyor. Yine de küresel olarak faiz indirim sürecinin devam etmesiyle beraber Türkiye ekonomisine dair güven artışı sağlanması faiz indiriminden kaynaklı negatif etkiyi azaltabilir. Merkez Bankası kurlardaki aşırı yükselişe izin vermiyor.

RİSK İŞTAHI NEDEN AZALDI?

Avrupa İstatistik Ofisi Euro Bölgesi'nde 2024 dördüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme verilerini yayımladı. Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2024'ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla değişmedi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1 artacağı yönündeydi. Ayrıca, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin 2024'ün son çeyreğini kapsayan büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı.Danimarka Merkez Bankası ECB'nin ardından temel faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 2,35'e çekti. ABD’nin Meksika-Kanada ve Çin’in ardından Avrupa’ya da ithal edilen ürünlere ek vergi getiriliecek olması doları güçlendirdi. 1.0219 sentle açılan paritede 1.01710 destek, 1.0370 direnç oldu. Doların güçlenmesi risk iştahının azaldığını gösteriyor.

ENFLASYONUN İLACI ALTIN MI?

Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithalata %25 oranında Çin’den ithalata %10 gümrük vergisi uygulama planı devreye girdi.. Bu hamle, belirsizliğin yayılmasıyla birlikte işletmeleri, tüketicileri ve finans piyasalarını etkileyerek yıllık yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık ticareti sekteye uğratma tehdidi taşıyor. Gümrük vergisi Kanada dolarını çoktan vurdu, 1,4788'in üzerine çıktı Enflasyon son aylarda ılımlı bir seyir izlerken, tarifeler Federal Rezerv'in politika duruşunu içinden çıkılmaz hale getirecek Ticaret gerginlikleri ortasında, altın ons başına 2850 doları aşarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı ve Mart 2024'ten bu yana en dönemini yaşıyor. altının yükselişini piyasa istikrarsızlığına doğrudan bir yanıt olarak görülüyordu. Dünyanın en büyük altın işlemcisi kurumu olan JPMorgan, fiyatlarda ve tarifelerde yükselişe yönelik önlemini, şubat vadeli pozisyonlarındaki 4 milyar dolardan fazla altının teslimatını yapmaya hazırlanarak alacağını açıkladı. Ancak tarifelerin devreye girmesiyle doların sert değer kazanımı altını olumsuz etkiledi, ons yeni güne 2775 dolarla başladı. 2745 dolar desteği kırırılsa 2700 dolar gündeme gelecek. 3190 – 3200 TL ile açılan gram altında yön aşağıyı gösteriyor. Kesinlikle alım yapmayın.