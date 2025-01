Trump'ın, Çin'e karşı ılımlı yaklaşımı ve müzakereye açık olduğunu ifade etmesi, daha önce uygulayacağını belirttiği tarifelerin uluslararası ticaret üzerindeki belirsizliklerini bir nebze de olsa hafifletmişti.. Ancak ABD'nin Kanada, Meksika, Avrupa Birliği gibi ticaret partnerlerine yönelik tehditleri ile son olarak Kolombiya’ya önce %25, bir hafta sonra %50 vergi uygulayacağını açıklaması moralleri bozdu.

Vadeli ABD ve Avrupa endeksleri güne ekside başladı. İthal ürünlere getirilecek yeni vergiler küresel ticaret savaşlarını tetikleyecek.. Bu hafta ABD ve Avrupa merkez bankalarının kararları ile sonrasında yapılacak açıklamalar yeni dönemdeki para politikasını netleştirecek. FED’in faizi sabit, ECB’nin 25 baz puan indirmesi bekleniyor. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.59, brent petrol 77, altın 2761 Bitcoin 101 bin dolarla açılıyor. Bugün yurtiçinde ocak kapasite kullanım oranı ile imalat güven izlenecek.

MOODY’S NEDEN PAS GEÇTİ?

Arjantin ve Kenya’nın notunu yükselten uluslararası kredi kuruluşu Moody’s, Türkiye’yi pas geçti.. “Periyodik gözden geçirmeyi tamamladım” dedi,. Oysa piyasalar not artırımı yapılacağına inanmıştı. Zira hem göstergeler düzgün, hem de ileriye dönük beklentiler güçlü. Moody’s kredi notumuzda bir revizyona gitmediği gibi, ne zaman bu yönde bir adım atacağı hususunda da ipucu vermedi. Yatırımcılar kredi notunun B1’den Ba3’e yükseltilmesini bekliyordu. Moody’s, 2024 yılında Türkiye’nin notunda iki kademe artışa gitmişti. Şu anda Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir ülke seviyesinin Fitch ve Standard and Poor’sa göre 3 Moody’s’e göre 4 kademe altında bulunuyor. Karar sonrası yaptığı açıklamada, “ekonomi dayanıklı, hükümet borç yükü ılımlı, parasal ve makroekonomik etkinlik artıyor, Ortodoks politikalara dönüş kredi açısından olumlu, enflasyon düşüyor, 2025 sonunda TÜFE yüzde 30 olacak. Atın ithalatı azalıyor, düşük enerji fiyatlarıyla güçlü turizm gelirleri dolayısıyla cari hesap 12 ayda GSYHİ’nin 0.7’sine geriledi, Merkez Bankasının döviz rezervleri artık sağlam şekilde pozitif, dışsal kırılganlık azalıyor, makroekonomik istikrarı yeniden sağlayan, politikaları etkili bir şekilde uygulamaya devam ederse not yükseltilebilir”. Görüyorsunuz hem son derece olumlu resim çiziyor, hem de çekimser kalıyor. Moody’s %100 ABD menşeli bir kuruluş, kararlarında ekonomik olduğu kadar siyasi tercihleri de ön planda yeralıyor. Büyük ihtimalle, not artışı ile savunma ve enerji sektörlerinde büyük başarı elde eden Türkiye’nin, yoğun doğrudan sermaye girişi yaşayarak hızlı büyümesinin önüne geçmek. Bu Moody’s’in ilk vukuatı değil. 2019’da İstanbul’daki seçim tekrarını, ABD ile yaşanan S400 krizini, döviz rezervlerindeki düşüşü öne sürmüştü. 2023’te ise asgari ücretin %50 artırılması dolayısıyla pas geçtiğini açıklamıştı. Kredi derecelendirme şirketleri, ülkeleri ve şirketleri üç kategoride sınıflandırıyor: Yatırım yapılabilir, yatırım yapılamaz/spekülatif ve riskli/çöp seviye.

KREDİ NOTLARI ETKİSİNİ KAYBETTİ

Moody’s bizi şu anda B1, yani spekülatif ve yüksek kredi riskine sahip ülke olarak değerlendiriyor. Oysa 5 yıllık risk primi 265 ile çok düşük. Yabancı yatırımcılar akın akın Türk tahvili topluyor. Güvenmeseler alırlar mı? Türkiye ilk kredi notlarını 1990 yılında aldı. Hepsi ABD menşeli üç büyük kredi dereceleme kuruluşu Türkiye’ye yatırım yapılabilir ülke notu vermişti. 1994 yılında 3’ü de notu kırdı.1994 yılından 2011 yılına kadar kredi notumuz yatırım yapılamaz seviyede idi. 2012 yılında Fitch, 2013 yılında Moody’s, notu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarttı. Ne var ki 2016’da üçü de anlaşarak notumuzu 3 kademe aşağı çekti. Gerekçe terör olaylarının artmasıyla Türk halkının %52’sinin başkanlık sistemine geçiş gösterildi. Aslında kredi kuruluşları not verecekleri ülkeyi finansal açıdan incelemek zorunda.. Bu ülkeye borç verenler kredilerinin ana parasını ve faizini geri alacaklar mı? O ülkede döviz kurları dengede mi? Siyasi istikrar var mı? Yani gelirken bozdurdukları dolarları giderken aynı seviyede ya da daha düşük olarak ceplerine koyacaklar mı? Türkiye bugün bütün bu soruların cevaplarını kat kat aşmış durumda. Bu kredi kuruluşları 2008 dünya ekonomik krizini farketmeyerek milyarlarca dolarlık zararın yaşanmasına sebep olmuştu. Ama hala varlıklarını sürdürüyorlar. Fakat yatırımcıların büyük çoğunluğu bu notları dikkate almıyor, Kendi yaptıkları araştırmalar ve road show’lardaki sunumlarla hareket ediyor. Bakın politik açıklamalar yapıyorlar. Çökmüş bitmiş ülkeleri yükseltirken, diri ülkelerle ilgili ya donduruyor, ya da düşürme yönünde hareket ediyorlar. Kesinlikle bunların siyasi davranmaması lazım. Moody’s’in not arttırmaması ile Türk ekonomisi yatırım kaybetmez. Çinliler kuyruğa girmiş durumda. Döviz muslukları sonuna kadar açık. Merkez Bankasının 164 milyar dolarlık rezerve sahip. Fitch de büyük ihtimalle 31 Ocak’ta ayı yolu izleyecektir. Son söz: Şu anda 3 kıtaya hükmeden Türkiye’nin sizin vereceğiniz nota ihtiyacı yok..

BİST’TE TRUMP RÜZGARI

Borsa İstanbul Moody’s’in kararı sonrası güne kayıpla başlayabilir. Ancak kapasite kullanım oranı ve imalat güvenindeki artış geri çekilmeyi sınırlandırır. 10 bin puanın üzerinde dengelenen endeks 10 bin 250 direncini aşmaya deneyebilir. iletişim, enerji, otomotiv ve gıda sektörlerin yoğunlaşma bekliyorum Şirketler, hisse geri alımlarıyla piyasada güçlü bir mesaj veriyor. Geçen hafta 11 şirket, geri alım programı kapsamında 70,8 milyon TL’lik işlem gerçekleştirdi. Borsaya iki yeni şirket geliyor. Birleşim Grup Enerji'nin 500 milyon TL olan sermayesinin 577 milyon TL'ye bedelli artırımı ile toplam 115,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 12,14 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkacak. Halka arz büyüklüğü 1,4 milyar TL, açıklık oranı yüzde 20,02 olacak. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzında 27-28-29 Ocak tarihlerinde talep toplanacak. halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 12,00 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Yeni haftanın küresel taraftaki en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz; Donald Trump’ın Fed’e yönelik söylemleri sonrasında, Çarşamba akşamı Fed’den gelecek olan karar ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları olacak. Trump’ın 1 Şubat’ta devreye almayı değerlendirdiği tarifeler ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere jeopolitik risklere dair gelişmeleri de izleyeceğiz. Yurtiçinde Fitch, 31 Ocak akşamı not kararını açıklayacak.

TÜRK TAHVİLLERİNE HÜCUM

ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Vanguard’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Eş Başkanı Nick Eisinger, “Türkiye en büyük başarı öykülerinden biri, alanımızda sevdiğimiz olumlu dinamiklerden biri. Reform hikâyesi ve makro hikâye çok olumlu” dedi ve hâlâ kat edilmesi gereken bir mesafe olduğunu söyledi. Yerel tahviller 17 Ocak’a kadar olan haftada 1,24 milyar dolar yabancı yatırımcı nakdi çekerek, son iki ayın en büyük girdisini sağladı; şimdiye kadarki 2025 işlem hacmini 1,9 milyar dolara çıkardı.Merkez Bankası artık gerekli gördüğü günlerde 30 günlük depo ihaleleri de açacak. piyasadaki likidite fazlası 1,35 trilyon lira ile rekor seviyede JP Morgan gelişen ülke tahvil endeksine Türkiye'nin Eylül 2029 vadeli tahvili ekleme kararı aldı. Bu kararla Türkiye'nin endeksteki payı 16 baz puan artışla yüzde 1,69'a yükseldi. JPMorgan'ın endekse dahil ettiği tahvilde getiri de yüzde 28,55 ile ihraç tarihinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. JPMorgan'ın kararı pozitif pozitif yansıyacak. nominal hacimlerin artması ve enflasyon beklentilerindeki normalleşmeyle birlikte bu adımların artması olası hale gelecek. Dolar 35.66, Euro 37.37 TL’de… Yabancıların dolar bozdurup tahvil almaları sonucu kurlarda sınırlı hareketler yaşanıyor.

EURO KAZANIMLARINI KORUYACAK MI?

Euro, Başkan Trump'ın evrensel tarifeler konusundaki duruşunu yumuşatması ve faiz oranlarında derhal bir düşüş için savunuculuk yapması sonrasında zayıflayan doların desteğiyle bir aydan uzun süredir gördüğü en yüksek seviye olan 1,0468 dolara doğru tırmandı. Ayrıca, özel sektör faaliyeti toparlanma belirtileri gösterdiği ve imalat daralması hafiflediği için Euro Bölgesi ve Almanya'ya ilişkin flaş PMI'lar bir miktar iyimserlik sağladı. Euro bölgesinde ocak ayı öncü imalat endeksi 46.1’e çıktı. ABD’de üretim endeksi de 50.1 ile eşik değerin üzerinde.. Ancak Michigan üniversitesi tüketici güven endeksi 71.1 düzeyine geriledi. ECB'nin 2024'teki dört düşüşün ardından önümüzdeki hafta temel mevduat oranında 25 baz puanlık bir indirim daha yapması bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca merkez bankasının yıl planlarına ilişkin sinyalleri yakından izleyecek ve piyasalar önümüzdeki aylarda daha fazla faiz indirimi bekliyor.

ALTIN ZİRVE YARIŞINI TERK Mİ EDİYOR?

Başkan Trump'ın faiz oranlarında indirim çağrısı yapmasının ardından altın atağa kalkmıştı. 2770 dolara tırmanan ons 2790 dolarlık rekor seviyesine yaklaşmıştı. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda küresel liderlerin bir araya geldiği bir toplantıya video aracılığıyla katılan Trump, düşük faiz oranlarını savunduğu kapsamlı konuşma yaptı. Trump'ın, Çin'e karşı ılımlı yaklaşımı ve müzakereye açık olduğunu ifade etmesine rağmen, göç politikalarının etkisi konusundaki belirsizlik yatırımcıların güvenli liman varlıklarına akın etmesine yolaçtı. Bu arada, küresel merkez bankalarının kararları devam ediyor. Japonya merkez bankası faiz oranlarını artırdı, Fed'in önümüzdeki hafta oranları sabit tutmasına rağmen, Mayıs ve Haziran aylarında indirim kararı alacağı beklentisi altını olumlu etikliyor. ABD’li dev banka Goldman Sachs, altının 2025 yılında ortalama 2906 dolar olacağını öngörüyor. Ancak bu tamamen bir tahmin. Trump’ın ticaret vergilerinin artırması ABD’de enflasyonu yükseltecek, bu durumda FED faiz artırmak zorunda kalacak. İşte bu gelişme onsu olumsuz etkiledi yeni güne 2761 dolarla başladı. 2775 dolar direncini aşamazsa 2740 dolar desteğine dönebilir. Kapalıçarşı’da 3160 – 3170 TL olan fiyatta yön aşağıyı gösteriyor