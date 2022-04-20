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Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!

Spor 20.04.2022, 10:24
Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!
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La Liga'nın 33. haftasında Mallorca, sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etti. Alt sıralardan kurtulmak adına kritik bir 3 puan kazanan ev sahibinde Vedat Muriqi, 45. dakikada takımının 2. golünü attı.