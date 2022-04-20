Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!

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2022'NİN EN GOLCÜSÜMallorca'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdon Prats ve 45. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Alaves'in tek golünü ise Antonio Raillo kendi kalesine attı. Bu sonuçla Mallorca puanını 32 yaparak küme düşme hattından çıktı.