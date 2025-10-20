Yağış bereketi mantara dönüştü

Bolu’da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar, doğa tutkunlarını ve köylüleri sevindirdi. Yağmurun ardından ormanlarda kendiliğinden yetişen kanlıca mantarları, bu yıl bereketli çıktı. Kovalar dolusu mantar toplayan vatandaşlar, İhsaniye Mahallesi’nde kurulan pazarda tezgâh açtı.

Yoğun ilgi gören kanlıca mantarının kilosu 400 liradan satılırken, diğer mantar türleri de pazarda yerini aldı. Söbelen mantarı 250, ağaç mantarı 200, karemel kadunu 250, kokulu mantar 150, mıntırık 300 ve kayışkıran 150 liradan alıcı buldu.

“Kanlıcaya vatandaş çok rağbet gösteriyor”

Çukurören köyü sakini Hamide Çetinkaya, kanlıca mantarının bu sezon oldukça rağbet gördüğünü belirtti.

Çetinkaya, “Köyün kenarlarına gidiyoruz, orman yakın. Yağmur yağdığında ve hava ısındığında daha fazla mantar çıkıyor. Kanlıca mantarına vatandaş çok ilgi gösteriyor. Benim en sevdiğim mantar ‘kara malgudun’, etle yarışır ama nadir bulunduğu için pazarda satamıyoruz” dedi.

Doğadan sofraya: Doğal ürünlere ilgi artıyor

Son yıllarda doğadan toplanan organik mantar, kestane ve otlar gibi ürünlere olan ilginin arttığını belirten pazarcılar, vatandaşların doğallığa yöneldiğini ifade etti. Uzmanlar ise ormandan toplanan mantarların türlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.