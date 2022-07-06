Bilal KOÇAK

15 Temmuz 2016 FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından 6 yıl geçti. Milletimiz o karanlık gecede büyük bir travma yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “liderliği” Türk halkının “vatan ve bayrak aşkı” olmasaydı, Allah korusun ülkemizde bir iç savaş başlatılmış ve ülke bölünmüştü.

Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara akın edip, kurşunların üzerine doğru yürüdü. 251 şehit verildi, 2 bin 196 gazi… Demokrasi aşkı ve “Çanakkale ruhu” ülkemizi büyük bir felaketin eşiğinden döndürdü. Ekovitrin, 2016 yılı Ağustos ayı 200. özel sayısında, vatan ve bayrak için can verenleri “Vatan Sana Canım Feda” başlığı ile kapağına taşıdı.

Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyet tarihimizde hiçbir darbe veya darbe girişimi, “15 Temmuz darbe girişimi” kadar kalleşçe ve haince düşünülüp planlanmadı. Ne 27 Mayıs 1960, ne de 12 Eylül 1980 darbeleri bu denli acımasız ve kanlı olmadı. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içip de, kendi vatanına ihanet eden, Türk ordusunun emanet ettiği silahlarla kendi güvenlik güçlerini, kendi halkını katleden, kendi meclisini, kendi devletinin kurumlarını bombalayan “böylesine sapık bir zihniyet”, böylesine hain bir güruh Türk tarihinde ne duyuldu ne görüldü. Hainlerin bir planı vardı ama; Allah’ın da bir planı vardı. Şükürler olsun ki; Allah, “o hain planı” bozdu. Milletimiz vatan hainlerine karşı göğsünü siper etti, canını verdi vatanı böldürmedi. Darbe girişiminde bulunan hain güruh şimdi hapishanelerde hak ettiği cezayı çekiyor.

AMERİKA’DAKİ DİN BARONU

Din baronunun Türkçe sözlük anlamı şu: Dini duyguları kendi çıkarı içi sömürüp zenginleşen kişi. Terör örgütü FETÖ’nün ABD’de yaşayan elebaşısı işte bu sıfatı üzerinde taşıyor. Allah böyle kişileri Kuran-ı Kerim’de lanetliyor. Din baronu, uyuşturucu ve silah baronlarından daha da tehlikeli… Bu şahıs aynı zamanda bir din simsarı. Sülük gibi kan emici. Simsar ve sülük arasında şöyle bir benzerlik var: Sülük, tatlı sularda yaşayan, vücudunda 22 sindirim kesesi olduğu için bir defada ağırlığının sekiz katı kan emebilen bir hayvan. Hele din simsarı tam bir sülük. O da tatlı sularda yaşar, eziyete fazla gelemez, kolay yoldan kazanmayı çok sever. Dine sülük gibi yapışır… Hatta sindirim kesesi sülükten çok daha fazla olduğu için, ağırlığının kat be kat fazlası “RANT” emer… İslam’ın ilk yıllarında “kahin” denilen kişiler devrin simsarları, Ebu Lehep, Ebu Cehil ve Velid bin Muğire gibi tefeci bezirganlar da “Din baronlarıydılar…”

150 MİLYAR DOLARLIK GÜCÜ YÖNETİYORDU

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu, paralel yapının finans ağının haritasını ortaya çıkardı. Bu yapının finans ağının 150 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olduğu belirlendi. Türkiye Gayrisafi Milli Hasılası’nın neredeyse yüzde 20’si kadar dev bir ahtapot… Devlet Denetleme Kurulu, bu yapıyla bağlantılı 6 bin 500 şirket tespit etti. FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün Türkiye’deki gayrimenkullerine, şirketlerine ve mali kaynaklarına el kondu, ekonomik yapılanmasına büyük bir darbe indirildi.

ABD’DEN HER YIL 500 MİLYON DOLAR KAYNAK

Ahtapotun başı 26 yıldan bu yana ABD’de Philadelphia yakınlarında 7 villadan oluşan özel çiftliğinde müritleriyle birlikte yaşıyor. Çiftliği “Altın Nesil Vakfı” satın almış. Çiftlik, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı FBI ajanları tarafından korunuyor. FETÖ’nün ABD’de 46 okulu var. Geçtiğimiz günlerde Las Vegas’taki bir askeri üste de okul açtı. ABD yönetiminin bu okullara yılda 500 milyon dolar kaynak sağladığı biliniyor.

GÜLEN CIA İÇİN Mİ ÇALIŞIYOR?

Fethullah Gülen, iyi bir mütedeyyin, Türkiye sevdalısı olsaydı, 26 yıldan beri ABD’de yatıp kalkmaz, ne pahasına olursa olsun kendi ülkesine dönerdi. Artık bu saatten sonra Türkiye onun vatanı değil… Darbeci generalin, kendi saflarına çekmek için Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar’a, “Sizi kanaat önderimiz ile görüştüreyim” dediği Fethullah Gülen, CIA’nın adamı mıydı? Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma Milletvekili Nikonov, “Gülen, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA için çalışıyor. ABD, Gülen’i Türkiye’ye iade etmez” diyor. Doğru söylüyor. 15 Temmuz darbe girişimini, Gülen’in üzerinden yöneten ve Türk askeri üniforması altındaki ajanları eliyle Türkiye üzerine hesaplar yapan bu “üst akıl” neden Gülen’i iade etsin? Ederse, sözde müttefik ve dost ülkenin kirli oyunları ortaya çıkacak. Fethullah Gülen, ellerini açıp. “Evlerine ateşler düşsün” diye bela okuyup Türkiye’de her bir aile ocağına ateş düşürdü. Evli olmadığı, çocuk sahibi olmadığı için “Aile nedir, babalık duygusu nedir” anlaması imkansız olan bu kişi Allah’a vereceği hesabı unutuyor mu? Cennet şehitler, Cehennem ise zalimler ve hainler için… 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletçe yazılan destanın 6. yıldönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.