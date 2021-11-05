Zübeyde Hanım Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına başlandı

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Prestij Cadde Projesi’ kapsamında yenilediği Zübeyde Hanım Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ana arterlerinde başlatılan değişim-dönüşüm çalışmaları bir bir tamamlanıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenen kentin önemli caddelerinden Zübeyde Hanım Caddesi’nde asfalt serimi yapılıyor. İkinisan ve İskele caddeleri arasındaki 1,5 kilometrelik Zübeyde Hanım Caddesi’nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yeni kaldırımları ve dekoratif ışıklandırmalarıyla modern bir cadde kimliğine bürünen Zübeyde Hanım Caddesi’nde mevcut elektrik hatları kaldırım altına alınırken; altyapı, yağmur suyu drenaj hattı, engelli yürüme bandı, yol, kaldırım, refüj ve dekoratif aydınlatma çalışmaları da tamamlandı. Yapılan asfalt seriminin ardından caddedeki çalışmalar yapılacak yol çizgi ve peyzaj çalışmasıyla son bulacak.

Van Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Caddesi ile birlikte ‘Prestij Cadde Projeleri’ kapsamında kentin en önemli 7 caddesini yenilemiş oldu.