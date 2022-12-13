‘Ziyafet Sofrası’ Van’da büyük beğeni topladı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla sahneye uyarlanan Osman Nuri Topbaş’ın eseri olan “Ziyafet Sofrası” isimli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal karakterlerinin karınlarını doyurmak için gittikleri dergâhta yaşadıkları dönüşümü konu edinen oyunda, ikilinin dergâh serüvenleri komik bir dille sahneye aktarıldı. Soğuk bir kış gününde Üsküdar’da yolu bir dergâha karnını doyurmak için gelen Ahmet ve Mehmet’in manevi bir ziyafetle karşılaşmaları ile yeni bir hayatı tanımasını konu edinen oyununun yönetmenliğini Osman Doğan yaparken; Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan, İsmail Emre Biliciler ve Osman Doğan isimli oyuncular da görev aldı. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan 90 dakikalık oyun, Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, “Medeniyetimizin ve güzel ülkemizin fikir ve düşünce hayatına katkı yapan tüm değerlerimizi elimizden geldiğince Vanlı gençlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu akşamda özel bir oyunumuzu gençlik merkezi ve yurtlarımızda kalan gençlerimizle buluşturduk. Ziyafet Sofrası isimli tiyatro oyunumuza beklediğimizin çok üstünde bir seyirci kitlesinin katılım sağlaması, gençlerimizin böyle güzel ve hayatımıza yön verecek bir konuyu ele alan bu güzel ve bir o kadar da anlamlı tiyatro oyununa bu denli yoğun bir katılım sağlaması bizi sevindirdi. Tüm gençlerimize, misafirlerimize ve bu tiyatro oyununun ilimizde sahne almasında emeği geçen tüm herkese ilimiz adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.