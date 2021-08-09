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Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenmesinin ardından doğaya bırakıldı.

VAN 09.08.2021, 11:42
Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenmesinin ardından doğaya bırakıldı.

İpekyolu ilçesinde zifte bulanmış kaplumbağayı gören duyarlı vatandaşlar, Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Vatandaşlardan alınan kaplumbağa, temizliği ve bakımı yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaplumbağa, yapılan temizlik ve rehabilitasyonun ardından merkezin bahçesine bırakıldı.
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